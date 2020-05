E-spordis maailma eliidile vastu astunud Tottenhami staar: olin rohkem närvis kui staadionil

Tegemist oli Gamers Without Borders organisatsiooni poolt korraldatud heategevusliku turniiriga, mille auhinnafond oli miljon dollarit. Teenitud summat ei saanud mängurid aga mitte endale, vaid see suunati nende poolt välja valitud organisatsioonile. Tottenhami duo platseerus 41 kohale, turniiri võitsid OVA Zeston ja OVA Scout.

«Fortnite on midagi, mis on meid tiimikaaslastega ühendanud. Kyle Walker-Peters on selles väga hea ning samamoodi olen [koondisekaaslase] Jadon Sanchoga palju Fortnite'i mänginud. See toob meid kokku, mis on hea, sest õppime teineteist niimoodi platsiväliselt palju rohkem tundma,» leidis Alli.