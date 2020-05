Kergejõustiku maailmameister kaotab koroonakriisi tõttu ülisuure protsendi oma sissetulekust

27-aastane Stahl märkis, et koroonakriisi tõttu on ära jäänud mitmeid võistlusi. Ka edasine võistluskalender meenutab pigem suurt küsimärki kui kivisse raiutud kergejõustikuõhtuid.

Rootslane lisas, et ehkki tema sissetulekud vähenevad märgatavalt, ei pea ta silmitsi seisma vaesusega. Tippude elu on tänu edukale karjäärile lihtsalt mõnevõrra kergem.

Stahli treenib Vesteinn Hafsteinsson, kes on Eesti spordisõbrale teada-tuntud nimi. Näiteks on tema endiste õpilaste hulgas kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter.

Islandlase käe all on Stahl jõudnud karjääri seniste tipphetkedeni. Mehe eesmärgiks on ületada Jürgen Schulti maailmarekord 74.08 ning ta tunneb, et tal jagub nüüd jõudu heita ketas 75 meetrini. Sakslane püstitas oma tippmargi juba 34 aastat tagasi.