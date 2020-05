Soome endise rallistaari Hirvoneni kaardilugeja meenutas ekipaaži karjääri pöördepunkti

Soomlased tegid Subaru tehasetiimiga kaasa täishooaja, lõpetades MM-sarja üldarvestuses seitsmendatena. Parematel juhtudel said nad Argentinas ja Austraalias kirja neljanda koha. Subaru polnud Hirvoneni ja Lehtineni tulemustega rahul ning 2005. aastaks ei saanud nad üheltki tehasetiimilt lepingut.

Lehtinen tunnistas, et ta oli koos Hirvoneniga pettunud. «Tegelikult oli see meie karjääri jaoks hea. Pärast seda polnud me enam nii naiivsed,» ütles 51-aastane kaardilugeja, kes sõitis Hirvoneniga vahemikus 2002-14.