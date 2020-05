Liverpooli huviorbiidis tiirlev Saksamaa ründeäss jõudis tippmargini

24-aastane Werner avas 11. minutil skoori, realiseerides Konrad Laimeri söödu. Saksamaa koondise eest 29 mänguga 11 väravat löönud ründaja jõudis sihile ka 48. ja 75. minutil. 5:0 võidumängus said tabamuse kirja ka Yussuf Poulsen ja Marcel Sabitzer.

Tänase kübaratrikiga koos on Werner sel hooajal Bundesligas skoorinud 27 vooruga 24 korda. Tegemist on mehe isikliku rekordiga: hooajal 2016/17 sai ta jala või pea valgeks 21 juhul.

Leipzigi kindel võit tähendab, et Bundesliga tipp on endiselt mõnusalt tihe. Liidrit Müncheni Bayernit ja viiendat kohta hoidvat Mönchengladbachi Borussiat lahutab üheksa silma.

Viimases EM-valiksarjas kaks korda ka Eesti võrku sahistanud Wernerit on pikalt paari pandud valitseva Meistrite liiga tšempioni Liverpooliga. Kuna sakslane on aga suurepärane mängija ning mitu hooaega olnud heas vormis, on tema üleminekutasu väga suur, kuid koroonakriisi tõttu pole klubid ilmselt võimelised seda maksma. Muidugi, midagi pole kivisse raiutud.