Kergejõustikutäht ei kavatse kodakondsust vahetada: olen Venemaa sportlane, kellel on õigus osaleda igal võistlusel

Seetõttu on spekuleeritud, et Lasitskene võib vahetada kodakondsust, kuid täna pani ta GQga rääkides sellele kuulujutule punkti. «Millalgi saab minu karjäär läbi ja elu läheb edasi. Saan karjääri tähtsusest aru, kuid ma ei soovi selle pärast passi vahetada. Olen Venemaa sportlane, kellel on õigus osaleda igal võistlusel,» ütles ta.

Mullu detsembris määras Rahvusvaheline antidopinguagentuur Venemaa sportlastele ulatuslike dopingureeglite rikkumise tõttu nelja-aastase võistluskeelu. See tähendab, et Venemaa egiidi all ei saa võistelda näiteks OMil, küll aga on oma süütust tõendavatel meie idanaabrite atleetidel võimalik spordipeol osaleda neutraalse lipu all.

27-aastane Lasitskene on kolmekordne maailmameister ja ühekordne Euroopa tšempion. Tema isiklik rekord on nii hea kui 2.06, uueks maailmarekordiks on vaja nelja sentimeetrit.

Viimastel tiitlivõistlustel on naine võistelnud neutraalse sportlasena. Suure tõenäosusega oleks Lasitskene ka olümpiavõitja, kuid ta ei saanud 2016. aastal Rios osaleda, kuna sinna ei lubatud dopinguskandaalide tõttu ühtegi Venemaa kergejõustiklast.