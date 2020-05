Portaal: Red Bulli F1-tiim võib saada kogenud täienduse

Eelmisel nädalal kirjutas vormelimeedia, et Bottasel pole pärast tänavust enam Mercedeses kohta, sest tema lepingut ei soovita pikendada. Lewis Hamiltoni kõrvale peaks asuma mullusel debüüthooajal kamaluga kiitust teeninud Williamsi roolikeeraja George Russell.

Red Bullis asendaks Bottas ilmselt Alexander Albonit, kes liitus tiimiga eelmise hooaja poole pealt ning näitas üha paremaid esitusi. Võistkonna kindel esinumber on Max Verstappen, kellest ei taha Red Bull kindlasti loobuda.

30-aastane Bottas on kogenud roolikeeraja, kes on osalenud 139 F1-etapil. Tema kaukas on seitse võitu ja 45 poodiumikohta ning enne Mercedesega liitumist kihutas ta Williamsiga. Eelmisel hooajal oli ta vormel 1 üldarvestuses teine.