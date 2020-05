Esimesel grupitreeningul vigastada saanud Zlatani karjäär võib läbi olla?

Zlatan rebestas säärelihast, sama trauma oli teda sel hooajal kimbutanud varemgi. Lisaks on tal suured probleemid achilleuse kõõlusega. Veel pole selge vigastuse tõsidus, teisipäeval tehakse magnetuuring, kuid Sky Sport Italia pakkus, et mehe hooaeg on läbi.

Zlatan oli terve karantiiniaja harjutanud kodumaal Rootsis ja osales miniturniiridel, seetõttu on kiire vigastada saamine ootamatu. Ajaleht The Telegraph meenutas belglasest staari Kevin De Bruyne hoiatavaid sõnu, et mängijate organismid peavad saama koormustega harjuda: «Pärast kuue nädala pikkust pausi läheb jalgpalluril tavaliselt ettevalmistuseks kolm või neli nädalat. Kui liiga suur koormus kiirelt peale pannakse, on mõne mängu järel kõik mehed vigased.»