Kein Einaste - Pärnumaa kalurikülast Šveitsi koondise peatreeneriks

Häädemeeste vallast Treimani külast pärit kunagine Eesti koondislane tunnistas, et ametikõrgendus ei tulnud talle üllatusena, vaid oli asjade loogiline käik. «Esimesel aastal oli minu eesmärk vastutada kogu treeningutöö eest Davosis ehk meeste koondise osaga, kes seal elas. Eelmisel aastal küsiti, kas oleksin huvitatud sprindikallakuga grupi ülevõtmisest. Siis oli minu vastutada seitsmeliikmeline rühm. Sellest aastast juhendan kuueliikmelist meeste koondist,» andis Jõulu suusaklubis Johannes Toimi käe all alustanud suusataja Pärnu Postimehele ülevaate, kuidas ta karjääriredelil üles ronis. «Töö on ikka sama, ainult koosseis pisut nimekam. Lootused on nüüd kõrgemad.»

Millega Einaste ametikõrgenduse välja teenis ja šveitslased ära võlus, ei oska ta pakkuda. Küll tunnistas ta, et tema sprindirühmale oli mullune väga edukas: paljud tegid karjääri parima hooaja ja sõitsid pikemaidki vahemaid hästi. «Äkki nad uskusid, et minu filosoofia võib sobida pikema distantsi pealgi? Arvan, et minu tööeetika ja suhtlusoskuski on suhteliselt head,» arutles Einaste.

Vanuse poolest on Einaste treeneri kohta noor - 35aastane. Tema hoolealune on näiteks aasta noorem mees, neljakordne olümpiavõitja Dario Cologna. Suhtumist, et šveitslaste esinumber mõtleks, mida noor eestlane siia õpetama tuleb, pole Einaste kohanud.