Jalgpalliklubi boss palub Prantsusmaa valitsust: tühistage liigahooaja tühistamine!

Lyonil on selgelt omad huvid mängus, sest hooaja katkestamise hetkel asuti liigatabelis seitsmendal kohal ja eurosarjast väljas. Klubi president Jean-Michel Aulas saatis kirja Prantsusmaa pea- ja spordiministrile, märkides, et jalgpall seisab riigis silmitsi pretsedenditu majandusliku ja sotsiaalse kriisiga, vahendas BBC.

Prantsusmaa valitsuselt oodatakse riigis kehtivate piirangute lõdvendamise teadet 2. juunil. Aulas märkis, et selle kuupäevaga on riigis seotud paljud lootused. «Kas suudame ette kujutada, et 2. juuni on ka hea päev tunnistamaks Prantsusmaa jalgpalli osas tehtud viga, lubada terviseprotokolli järgides naasta treeningutele ja miks mitte ka jätkata hooajaga 2019/20 juulis ja augustis?» küsis ta.