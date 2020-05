POWERSTAGE ⟩ Urmo Aava tiimi unistus tuua ralli MM-etapp Eestisse elab endiselt

Aava oli saate külaliseks teist nädalat järjest. Sel korral tuli teemaks Rally Estonia tulevik. Peamise sõnumina andis Aava teada, et tema meeskond pole korraldamisest loobunud ning unistus WRC-etapp Eestisse tuua elab endiselt.

Rally Estonia on bränd, mida maailmas lisaks heale korraldusele teatakse ka kui ägedat sündmust, kus saab lisaks spordile ka meelt lahutada ehk tuled ja viled on selle brändi osa. Töö 2021. aasta ralli osas käib. Aava on oma tiimiga leidnud uusi põnevaid teid, arvestades WRC-meeskondade tagasisidet ja soovi korraldada MM-ralli.