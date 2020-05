Rannavolle karikasari saab avalöögi juunis

Sarja peakorraldaja Tauno Lipp ütles, et mõned küsimärgid on hetkel veel õhus. «Juuni keskpaigas selgub, kas EEVZA etapp toimub, selles osas ootame EEVZA otsust. Juhul, kui me seda ei saa, toimub selle asemel karikaetapp,» rääkis Lipp. «Etappide ajakava koostades arvestati ka Läti rannavõrkpalli kalendriga, et võimalikult vähe turniire toimuks samaaegselt. See annab võimaluse meie mängijatel Lätti mängima minna ja Läti mängijatel Eestisse tulla,» lisas Lipp.