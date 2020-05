40-aastane Bjørgen naaseb kaheaastaselt võistluspausilt

Nüüd on tal eesmärk olemas. Ta valmistub 2021. aasta Vasaloppeti maratoniks. Tema treeningpartneriteks on Anders ja Fredrik Aukland. Teisipäeval osales ta võistkonnaga treeningul. «Pean alguses ettevaatlik olema, kuid treening oli lõbus,» sõnas ta.

Bjørgen ei välista, et võib uuel hooajal kaasa teha ka mõnel teisel jõuproovil, võib-olla isegi Norra meistrivõistlustel. Kuid põhieesmärk on ikkagi Rootsis toimuv Vasaloppet. «Et mul on võimalus olla ühes võistkonnas maailma paremate pikamaasuusatajatega, ajab mind naeru kihistama. Olen põnevil, et mul on eesmärk, mille suunas töötada.»