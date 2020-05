Furyle pakuti matši Tysoniga: nagu mida?

Tyson, kes lõpetas karjääri 2005. aastal, teeb praegu kõvasti trenni, et poksiringi naasta. Tema tagasituleku matšiks on pakutud erinevaid vastaseid. Näiteks on juttu olnud Tysoni ja Evander Holyfieldi kolmandast vastasseisust.

Raskekaalu WBC maailmameister Fury olla samuti üks variantidest. Vähemalt nii väidab britt ise. «Mulle helistati ja pakuti võimalust Mike Tysoniga poksida. Nagu mida? » imestas Fury, kuid lisas, et reaalsuseks see matš ilmselt kunagi ei saa.

Küll aga ei matnud ta maha Tysoni ringi naasmist. «Ma usun, et Tysonil on tõsi taga, kuid ta on Holyfieldiga juba kaks korda kohtunud. Nüüd on nad mõlemad vanad mehed. Samas, kes olen mina kellelegi ütlemast, mida ta suudab või mitte? Ma ei hakka kellegi unistusi purustama,» rääkis Fury.

«Kui nad mõlemad on vormis, siis laske neil teha, mida nad soovivad. See on nende, mitte minu elu,» lisas ta.