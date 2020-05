Suusaradadele naasvat Björgenit peibutatakse miljonitega

Eile teatas 40-aastane Marit Björgen, et on naasmas suusaradadele ja plaanib võtta osa järgmise aasta Vasaloppetist. Kuid kui 8-kordne olümpiavõitja peaks lisama enda kavva veel teisigi suusamaratone, võib teda edu korral oodata kopsakas auhinnaraha.