Manchester Unitedi pallurid üllatasid meditsiinilist personali

Enam kui kaks kuud suurest jalgpallist eemal olnud Manchester Unitedi mängumehed naasid kõik treeningutele heas füüsilises vormis. Mitte ükski mängumees polnud ülekaalus ja see rõõmustas kogu meditsiinilist personali.

Tegelikult oli isegi nõnda, et mõni jalgpallitäht kaotas osa oma kaalust. Seda ennekõike seetõttu, et nende treeningkoormus langes nõnda palju ja lihasmass vähenes. Üheks selliseks oli väravavaht David de Gea.

Manchester United nimekiri muutub eeldatavasti mõne päeva pärast hõredamaks, kuna meeskonnast on sunnitud lahkuma nigeerlane Odion Ighalo. Ta mängis Unitedis laenulepingu alusel Hiina klubist Shanghai Shenhua ja olgugi, et Inglismaa hiid püüdis meest enda juures säilitada hooaja lõpuni, siis läbirääkimised on läinud vett vedama.