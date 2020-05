Liverpooli kapten: vaikuses võidu tähistamine tundub üsna veider

Liverpool jõudis enne koroonaviirusest põhjustatud mänguseisakut tiitlile üsna lähedale. Neil on vaja üheksa mänguga koguda ainult kuus punkti. Arvestades, et eelnevast 29 mängust võideti koguni 27 ja kaotati ainult üks, siis on võit ainult vormistamise küsimus.