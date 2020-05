Legendaarne Anatoli Krikun: mul on suur au ja rõõm olla osaline Eesti korvpalli parimast ajast

Eestist ei leia teist nii vara maailma tippu kerkinud korvpallurit kui Krikun, kirjutab Eesti Korvpalliliidu kodulehekülg. 1967. aastal, olles toona vaid 19-aastane, võitis tartlane Soomes peetud EMil Nõukogude Liidu koondislasena kulla, aasta hiljem Mehhiko olümpial pronksi ja kolm aastat hiljem Jugoslaavias MM-pronksi. Kui NSV-i koondisse jättiski Krikun jälje karjääri algusaastatega, siis Kalevis oli muljet avaldavate füüsiliste võimete poolest tuntud ääremängijal tähtis roll etendada veel pikki aastaid.

Armastatud mängijast sai 1984. aastal ENSV Spordikomitee korvpalliosakonna riiklik treener ja just tema aitas Kalevi uuele tõusule hoo sisse lükata, rääkides Jaak Salumetsale augu pähe meeskonna peatreeneriks tulemisel ja värvates teistest liiduvabariikidest edu saavutamiseks hädavajalikud tsentrid. Viimased 30 aastat on Krikun korvpalli aidanud arendada aga Soomes.

«Mul on suur au ja rõõm, et sain olla osaline Eesti korvpalli parimast ajast,» ütleb Krikun. «Minu esimene korvpallitreener Ilmar Kullam võitis 1952. aastal Helsingi olümpialt koos Joann Lõssovi ja Heino Kruusiga hõbemedali, mina, Priit Tomson ja Jaak Lipso saime 1968. aastal Mexico Citys pronksi ja Tiit Sokk täiustas medalikomplekti kullaga Soulis 1988. aastal, kui olin ENSV korvpalliosakonna juht.»

Te kolisite Soome elama ja töötama ajal, mil Eesti riik taasiseseisvus. Millega te täna tegelete?

Tööd ma otseselt ei tee. Olen Soome pensionär. Käin Helsingis Malmi kommertskoolis, kus töötasin 25-26 aastat, kaks korda nädalas õppejõududega saalihokit mängimas. Vahel jooksen ka natuke, aga rohkem olen väravas. Ja pärast trenni käin tõstesaalis. Kolm korda nädalas annan veel ka trenne korvpallirühmale, kus treenib teiste hulgas mu lapselaps.

Olge hea, meenutage, kuidas te Soome üldse sattusite?

1990. aastal kutsuti mind siia. Ma ei tahtnud tegelikult esialgu seda kutset vastu võtta, aga otsustasime naisega tulla vaatama, et mida pakutakse. Asjad klappisid ja nii ma hakkasingi hommikuti Helsingis Malmi koolis lapsi õpetama ja õhtuti Vantaas Pussihukate meeskonda juhendama. Aitasin selle klubi esiliigas väljakukkumise ohust kahe aastaga esiliiga võiduni, aga kui meistriliigasse pääsesime, otsustati uus peatreener tuua. Soomlastel on millegipärast selline komme, et kahe aasta järel vahetatakse tihti treenerit.

Kuidas te Soome eluga kohanesite?

Algus oli raske. Mõtlesin terve esimese aasta, et kas närv peab vastu. Neil oli oma väga kindel arusaam, kuidas korvpalli peaks mängima. Samas mõtlesin, et mida raskem on olukord, seda uhkem on sellest püstipäi välja tulla. Ütlesin endale: pagan, ma ei anna alla ja proovin läbi lüüa! Asjad hakkasid klappima, kui sattusin ameeriklase Aaron McCartney'ga kokku. Ta oli professionaalne treener.

Te olite 1990ndate lõpus kolm hooaega Soome toonase esiklubi Torpan Pojate abitreener juba mainitud ameeriklase Aaron McCartney kõrval. Neljanda aasta juhendasite võistkonda seejuures ise. Mida te tollest ajast mäletate?