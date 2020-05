Väidetavalt on F1-staari uues lepingus mesimagus punkt, mis toonuks talle mullu 21,6 miljonit eurot

Väidetavalt maksab Renault Red Bullist üle tulnud Ricciardole tervelt 30 miljonit eurot aastas, mida on väga palju mehe kohta, kes tuli debüüthooajal Prantsusmaa autotootjaga üheksandaks. Tõsi, 2018. aastal oli Renault suure kolmiku ehk Mercedese, Red Bulli ja Ferrari järel paremuselt neljas, seega oli mullune hooaeg neile niiehknaa suur pettumus.

Inglismaa meedia teatel on 30-aastase F1-sarja ühe populaarseima sõitja põhipalk McLarenis kümme miljonit eurot, millele võivad lisanduda hulgalised boonused. Näiteks olevat kirjas, et võidu eest tasutakse Ricciardole miljon eurot.

Ilmselt kõige magusam on aga väidetav klausel, mis kohustab McLarenit Ricciardole maksma 400 000 eurot iga teenitud punkti eest. Näiteks mullu sai maakera kuklapoolelt pärit võidukihutaja 54 punkti, mis võrduks Suurbritannia tiimis tervelt 21,6 miljoni euroga. McLareni praegune esinumber Carlos Sainz juunior kogus eelmine hooaeg aga tervelt 96 silma.

Ricciardo on startinud 171 F1 GP-l. Ta on võitnud seitse sõitu ja tõusnud veel 29 korda poodiumile. Tiimidest on ta esindanud Toro Rossot, HRTd, Red Bulli ja Renault'd.