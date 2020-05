Suur supermatš tulekul? UFC legend esitas McGregorile väljakutse

Võimalik, et tulevikus näeb meeste omavahelist matši, sest Silva esitas McGreogile väljakutse, mille viimane ka vastu võttis. «Imetlen Conorit ja usun, et see supermatš oleks midagi ajaloolist,» sõnas brasiillane ja pakkus välja, et võitlus toimuks kuni 80 kg kaaluklassis.