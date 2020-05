Meedia: Mercedese F1-tiimi ladvikus käärib, üheks tüliõunaks on Vetteli küsimus

Wolffile kuulub 30 protsenti Mercedese võistkonnast ning väidetavalt tahab ta koos Kanada miljardäri Lawrence Strolliga osalust suurendada. Varasemalt räägiti võimalusest, et Wolff siirdub järgmisest aastast Aston Martini F1-tiimi (praegune Racing Point) etteotsa. Selleski võistkonnas on Strollil ja Mercedese praegusel pealikul osalus.

F1 Insider aga väidab, et Wolffi ja Strolli suureks plaaniks on hoopis teha Mercedesest eratiim. Praegu kuulub ülejäänud 70 protsenti võistkonna aktsiatest Mercedese emafirmale Daimlerile, kuid Stroll pakub vastutasuks suurendada osalust Aston Martinis, mis on küll tõele au andes suurtes rahalistes raskustes.

Samuti spekuleeritakse võimaluse üle, et praegusest Racing Pointist võib lähitulevikus saada Mercedese B-tiim, nagu on näha näiteks Red Bulli ja Toro Rosso puhul.

Mercedes teatas eile pärast kuulujuttude vohamist, et nad ei kavatse tehasetiimina areenilt taanduda ja soovivad Wolffiga jätkata. Tõsi, spekulatsioone see ei peatanud.

Näiteks väideti, et Wolff ei saa Daimleriga läbi, kuna nad on Mercedese 2021. aasta sõitjate koosseisu osas eriarvamusel. Hamiltoni jätkumine on kindel, kuid Wolff tahab tema kõrvale tuua George Russelli. Daimlerile pakub aga huvi Ferrarist lahkuv Sebastian Vettel.

Mercedes on viimastel aastatel olnud F1-sarja ülikindel valitseja. Nende sõitja on viimasel kuuel aastal tulnud individuaalseks maailmameistriks, millest viis tiitlit on Lewis Hamiltoni nimel. 2016. aastal lisas ühe Nico Rosberg. Meeskondlikus arvestuses ollakse samuti valitsevad kuuekordsed tšempionid.