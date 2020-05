Mainekas väljaanne: Soome F1-ässa üritatakse mujale sokutada

Prantsusmaa autotootja F1-tiim vajab teist pilooti, kuna nende staar Daniel Ricciardo kolib järgmiseks aastaks McLarenisse. Küll on Renault's paigal 23-aastane Gallia kukk Esteban Ocon.

«Kuigi Bottas ei taha lahkuda, eelistab Wolff, et ta liitub Renault'ga,» kirjutas AutoHebdo. Väljaande andmeil mõistab soomlane suurepäraselt, et praegusesse leivaisasse jäämine ei pruugi olla võimalik.

Vormelimaailmas on kuulujutuveski viimasel ajal jahvatanud täistuuridel ning Bottase mänedžer Didier Coton olla kohtunud nii Renault' kui ka Red Bulli esindajatega. Väidetavalt tahab Wolff Mercedeses näha Lewis Hamiltoni kõrval George Russellit, kuid tiimi emafirma Mercedes eelistab Sebastian Vettelit.

30-aastane Bottas on kogenud roolikeeraja, kes on osalenud 139 F1-etapil. Tema kaukas on seitse võitu ja 45 poodiumikohta ning enne Mercedesega liitumist kihutas ta Williamsiga. Eelmisel hooajal oli ta vormel 1 üldarvestuses teine.