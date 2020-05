Rammumees meenutas maailmarekordi püstitamist: ninast ja kõrvust tuli verd, pärast kadus nägemine

Ta toimetati tõstesaalist minema. «Kaotasin nägemise ja mõtlesin, et võin jääda pimedaks. Mäletan, et lamasin tagaruumis ning vahtisin lage ja areeni taga olnud koridori. Arvasin, et suren seal,» vahendab The Sun Halli. «Inimesed pühkisid mu kõrvu verest puhtaks, kuid silmadest ja ninast voolas seda edasi. Juhtus midagi tõsist, midagi läks peas katki.»