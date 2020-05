Saksa koondise ründetuus sõlmib peagi Liverpooliga lepingu

Werner on juba pikemalt olnud suhtluses Liverpooliga ja nüüd on olukord jõudnud nõnda kaugele, et paari päeva jooksul sõlmitakse juba leping. Esialgu käib jutt ainult jalgpalluri ja Liverpooli vahel, ülemineku toimumiseks peavad kokkuleppele jõudma ka klubid.