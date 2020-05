NBA avaldas kuupäeva, millal soovitakse mängudega jätkata

Hetkel pole veel täpselt teada, kuidas mängudega täpselt jätkatakse. Räägitud on mitmest võimalikust plaanist. Üheks on jätkata tavapäraselt sealt, kust mänguseisaku hetkeks pooleli jäädi, kuid kaalutakse ka koheselt play-offidega alustamist.

Kui idakonverentsis on kaheksa meeskonda sisuliselt koha kohamängudele juba kindlustanud, siis läänes on seis oluliselt lahtisem. Hetkel hoiab viimast, kaheksandat play-offi viivat positsiooni Memphis Grizzlies 32 võidu ja 33 kaotusega, kuid neid jälitavad veel Portland Trail Blazers 29 võidu ja 37 kaotusega ning New Orleans Pelicans ja Sacramento Kings võrdselt 28 võidu ja 38 kaotusega. Unustada ei tohi ka San Antonio Spursi, kellel on 63st kohtumisest võidetud 27.