Soome nõuab Latvalalt miljoneid: nad tahavad minult kõik ära võtta

«Need numbrid vastavad tõele,» kinnitas Latvala Iltalehtile. Eelmisel nädalal tuli Soome meedia kaudu avalikuks, et maksuamet külmutas Latvala kinnisvara ja autod, mille koguväärtus on mitu miljonit.

Vaidluse tuumaks on küsimus Latvala elukoha üle. Alates 2009. aastast resideerub ta Monacos, mistõttu on tal Soomes väiksem maksukoormus. Riik pole aga kindel, kas rallisõitja elab ja töötab välismaal piisavalt, et tulumaksu mitte maksta.

Latvala ei väida, et makse ei peaks maksma, kuid antud juhul tunneb ta, et talle tehakse liiga. «Olen kogu oma elu rallile pühendanud. Üritan samal ajal teha tööd ja valmistuda pensionipõlveks. Mul on tunne, et nad tahavad minult kõik ära võtta,» sõnas ta.