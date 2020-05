Häkkinen usub, et Soome saab sel aastal uue vormel 1 maailmameistri

Ise kahel korral MM-tiitli võitnud Häkkinen usub, et Bottasel on kõik eeldused MM-tiitli Soomesse viimiseks olemas. «Valtteril on Mercedeses hea positsioon. Ta on tippsõitja ja ma olen kindel, et ta on praegu parem kui eales varem. Mul on ülikõrged ootused, et temast võib saada sel aastal maailmameister,» sõnas Häkkinen podcastis F1 Nation. Oleme selle nimel aastaid tööd teinud ning tal on olemas kõik võimalused ja vahendid MM-tiitli koju toomiseks,» rääkis Bottase taustajõududesse kuuluv Häkkinen