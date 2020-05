Koroonaviirus nõudis 25-aastase profijalgpalluri elu

Covid-19 pole puutumata jäänud ka jalgpalluri teisi pereliikmeid. Viiruse tõttu on siit ilmast lahkunud ka Guzmáni isa Belizario Roman ning onu Luis Carmelo Roman. Mõlemad mehed olid samuti seotud jalgpalliga: isa oli ühe Boliivia klubi president, onu täitis peatreeneri kohuseid.

Kõik kolm varalahkunut elasid samas leibkonnas Benini regioonis. Sama katuse all elanud Guzmáni naist ja kahte tütart pole viirus tõsiselt puudutanud ja nende seisund on hea.

Boliivia jalgpalliliit väljendas Guzmáni perekonnale kaastunnet. «Palume neil rasketel aegadel jumalalt jõudu. See haigus on paraku tabanud ka spordiinimesi ning palume vabandust, et sellist informatsiooni jagame,» ütles Boliivia jalgpalliliidu president Angel Suarez.