Usain Bolt kutsus kergejõustiklasi kaasa kastist välja mõtlema

Üheksa olümpiakulla omanik Carl Lewis kritiseeris mai alguses praegust spordimudelit, mis pole tema hinnangul jätkusuutlik. «On aeg, et me peaksime ausa vestluse spordi tuleviku teemal. Praegune finantsmudel pole lihtsalt jätkusuutlik. Pandeemia on muutnud spordi tulevikku jäädavalt,» säutsus ameeriklane.

Too väljaütlemine sai palju kõnepinda ning hiljutises usutluses Gazzetta dello Sportile pidi Lewise säutsu kommenteerima ka maailmarekordimees Usain Bolt. «Minust ei saa iialgi seda endist atleeti, kes kurdab kui kehv kõik on võrreldes varasemaga. Kõik alad peavadki arenema ja kaasas käima nii aja, sportlaste, pealtvaatajate ja meediaga. Sama kehtib ka sportlaste kohta - nad peavad ajaga kaasas käima,» sõnas Bolt ja julgustas atleete uuendustega kaasa minemast.

«Osalesin mõned aastad tagasi Austraalias ühel võistlusel, kus promoti meie alasid läbi võistkondliku aspekti. Kõik osalejad tunnistasid, et tiimitöö tõttu oli see üks lõbusamaid võistlusi, millest nad osa võtnud. Kergejõustik on küll individuaalne ala, kuid võistkondlikud võistlused on kindlasti midagi, mida tasuks arendada,» leidis jamaicalane.