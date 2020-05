Maratonmatšidele tõmmatakse ilmselt USA lahtistel kriips peale

USA lahtised peaksid toimuma tänavu 31. augustist 13. septembrini New Yorgis, kuid täpsem informatsioon ajakavast saabub juuni keskel. Esmalt tuleb tagada mängijatele turvaline keskkond sportimiseks.

«Meie fookus on just ohutu keskkonna loomine Billie Jean Kingi tennisekeskuses, kus USA lahtised peetakse. Muidugi on ka võimalus turniir korraldada mõnes teises asukohas, kuid hetkel sellele ei keskenduks,» rääkis USA tenniseliidu direktor Stacy Ellaster.