Austria kettavägilane näitab suve hakul võimast minekut

Tollele tulemusele annab lisaväärtust asjaolu, et võistlus toimus vihmasajus ning termomeetergi näitas kõigest üheksat soojakraadi. Just sel põhjusel sõnas austerlase treener Gregor Högler, et tegemist oli tema hoolaluse karjääri parima heitega. «Heita ilma tuule toeta vihmases ringis ja üheksa kraadi käes 68.56 - see on imeline saavutus. Ma ei uskunud, et selline heide oleks siin võimalik. Leian, et isikliku rekordi parandamine on tänavu vaid aja küsimus,» sõnas juhendaja.