Niitväljal peetud golfiturniiri võitis 19-aastane nooruk, üllatusmees langes 9. kohale

Eelmise aasta teise koha võidu vastu vahetunud Jegers sõnas pärast mängu, et loomulikult on magus lõpuks meeste klassis saada esimene võit. «Püüdsin mängida võimalikult kindlat mängu, ei võtnud liiga suuri riske ning see tõi ka edu,» sõnas sügisel USA ülikooli siirduv Jegers.