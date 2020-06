WRC promootor: eelarve on surve all, arutame ka järgmise hooaja lühendamist

Ciesla ütles intervjuus Autospordile, et koroonaviiruse mõjud on pikaajalised ega piirdu vaid tänavuse hooajaga. Tema sõnul on tõenäoline, et kulude kokkuhoiu eesmärgil lühendatakse ka tulevast hooaega. «See on küsimus, mida oleme meeskondadega kohtumistel arutanud. Vähem rallisid tähendab väiksemaid kulusid. Koroonaviiruse tõttu on meil tõsine surve eelarvele,» nentis Ciesla.

Promootori sõnul seavad 2022. aastal tulevad hübriidautod meeskondadele juba niigi suured rahalised kohustused. «Tiimid alustavad pärast regulatsiooni välja töötamist uute autode arendamist. See on peamine põhjus, miks me mõtleme rallihooaega kahe ralli võrra koomale tõmmata. Plaanime järgmisel hooajal viia läbi 14 etappi,» täpsustas ta.

Promootori sõnul edastatakse järgmise hooaja esialgne rallikalender FIAle (rahvusvaheline autoliit - toim) hiljemalt juuni lõpuks. Septembris on võimalik veel teha täiendavaid ettepanekuid. «Ma ei oleks imestunud, kui üks või kaks kalendris olevat rallit loobuks ka ise vahendite puudumise tõttu.»

Sel aastal on jõutud WRC-sarjas ära pidada kolm rallit: Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos. Esialgses mahus toimus neist vaid esimene. Rootsis tuli võistlustrassi ilmastikuolude tõttu lühendada ning Mehhikos lõpetati ralli enneaegselt.

Järgmine MM-ralli võiks aset leida Soomes 6.–9. augustil, kuid juttu on olnud ka Soome ralli septembrisse või oktoobrisse lükkamisest.

«Peame ootama viimase minutini, enne kui teeme lõpliku otsuse. Me ei taha tühistada rallisid ka liiga vara. See oleks väga halb. Samas on selge, et me vajame aega ka logistikaks. Euroopas on sellega kergem, mujal on keerulisem,» kirjeldas Ciesla.