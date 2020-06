ESPN: Messi võinuks Barcelonast tasuta minema jalutada

32-aastase Messi leping Barcelonaga kehtib järgmise hooaja lõpuni ning teadaolevalt pole seda pikendatud. Kuna lepingu lõppemiseni on jäänud vähe aega, võinuks Messi teavitada Barcelonat enda lahkumissoovist. See jätnuks Kataloonia hiiu igasuguse üleminekusummata.

Kuigi Messi on varasemalt rääkinud, et tahab karjääri lõpetada Barcelonas, tegi ta tänavu aasta veebruaris ka väikse meelemuutuse. Nimelt väljendas ründaja soovi pallida veel ka enda lapsepõlveklubis Rosario Newell's Old Boysis. Ma armastan Barcelonat, oma elupaika ning naudin praegu seda, mida teen. Aga ma igatsen ka Rosario meeskonna. See on mu kodu ja ma olen Barcelonas olnud juba kauem kui kodus,» rääkis argentiinlane.