Manchester United jahib linnarivaali staarmängijat

Independent toob välja, et Sterlingu värbamisel peaksid kokku langema mitmed aspektid. Ülemineku suurimaks eelduseks oleks tingimus, et Manchester City kaheaastane Meistrite liiga keeld jääks kehtima. See paneks Euroopa tugevaima klubisarjast eemale jäävad mängijad teiste klubide poole vaatama ja United oleks väidetavalt valmis võimalust kasutama.

Siiski on Sterling vaid üks võimalikke variante ja Inglise ajaleht peab pikas Unitedi üleminekupoliitikat analüüsivas artiklis tõenäoliseks ka teisi kandidaate. Väidetavalt on Punaste Kuradite ostunimekirja tipus Dortmundi Borussia ääreründaja Jadon Sancho ja Aston Villa ründav poolkaitsja Jack Graelish. Väidetavalt on United juba enam-vähem veendunud, et Sancho suudetakse Borussiast endale meelitada.