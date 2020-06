Selgus Itaalia jalgpalliliiga ajakava, eestlaste lahing toimub jaanilaupäeval

Itaalia jalgpalliliiga peatati 9. märtsil ning tolleks hetkeks oli peetud 26 vooru. Tabelit juhib 63 punktiga Torino Juventus, kel on Rooma Lazio eest ühepunktiline edu. Meistrite liiga kohast hoiavad kinni ka Milano Inter (54p) ja Atalanta (48p).

Tänaseks on paika pandud järgmise üheksa vooru mängudekava. Viimase kolme vooru täpne toimumisaeg on veel lahtine.

Itaalia on üks koroonaviirusest üks kõige enam räsitud riike. Viimastel andmetel on diagnoositud Covid-19 233 197 inimesel ning surunud on 33 475 inimest.