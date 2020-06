Saksamaa jalgpallistaari koroonapausiga paisunud lihased teenivad palju tähelepanu

Goretzka oli vutihooaja alguses kimpus jalavigastusega, kuid on alates novembrist tõusnud üha paremasse vormi. Veidi enne koroonapausi kostis ta, et on elu parimas vormis.

Praegu tundub aga, et Goretzka on füüsiliselt veelgi paremas seisus. Nagu allolevalt parempoolselt pildilt näha, on 25-aastane sakslane andnud jõusaalis hantlitele ja kangidele valu ning tulemus räägib enda eest.

Näiteks kirjutas Inglismaa väljaanne Daily Mail, et Goretzka kehamuutus on olnud märkimisväärne ning pärast koroonapausi näeb keskväljamees välja nagu teine inimene. «HULKretzka,» viskas Bayern oma sotsiaalmeedias nalja, et nende pallur sarnaneb oma lihaste poolest Brasiilia vutimehele Hulkile.

Brasiilia jalgpallur Hulk 2015. aastal. FOTO: Anatoly Medved/Anatoly Medved/TASS

Bayern on pärast koroonapausi olnud väga heas hoos ning alistanud Saksamaa kõrgliigas ka nende lähima jälitaja Dortmundi Borussia. Viis vooru enne hooaja lõppu on nende edu Dortmundi ees seitse punkti.