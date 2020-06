Andrea Adamo: see oli üks lihtsamaid otsuseid, mida olen Hyundai tiimipealikuna teinud

Enamasti roolib Hyundai kolmandat autot Sebastien Loeb või Dani Sordo. Adamo sõnul olnuks prantslase Soome kutsumine küll huvitav mõte, kuid viitas, et üheksakordne maailmameister polnuks sellest huvitatud.

«Kui oled jalgpallitreener, ei pea sa oma palluritelt küsima, kas nad tahavad mängida või mitte. Soome pole Dani tugevaim külg ning eelistan teda kasutada teistel rallidel.

Craig oli mullu Soomes väga tubli ning usume, et ta suudab tänavu Oti ja Thierry selja taga taas hästi esineda. Tänak ja Neuville on meie paremad sõitjad ning leiame, et Craig on piisavalt kiire ja aitab neid kaitsta,» andis Adamo DirtFishile mõista, et ehk suudab iirlane Hyundai meeste konkurentide, näiteks Sebastien Ogier' eest, mõned punktid noppida ja nõnda parandada eestlase ja belglase seisu MM-sarja üldarvestuses.

«Ma pole positsioonis, et anda Craigile seda, mida ta väärib, kuid tahame teda Hyundaile lähedal hoida,» lisas Adamo. «Seepärast töötamegi temaga R5-auto kallal. Ausalt öeldes oli Breeni Soome kutsumise otsus üks lihtsamaid, mida olen Hyundai tiimipealikuna teinud.

Teame, et Craigil pole autoga nii palju kogemust kui meie teistel sõitjatel, seega ei oota me võitu. Ta oli mullu Soomes tubli, Walesis kehv ja tänavu Rootsis nii ja naa. Ta peab meile midagi Soomes näitama.»

Viimati 2018. aastal täishooaja kaasa teinud Breen kihutas Hyundaiga Jyvaskylä teedel end mullu seitsmendaks. Tänavu on tal kirjas üks osavõistlus, kui lõpetas Rootsis samamoodi seitsmendana.

Breenile meeldib Soome ralli väga ning ta kostis samuti eelmisel nädalal, et meie põhjanaabrite juures nüüd starti asudes on ta autoga rohkem sina peal kui mullu. «Andmed, mis me eelmisel aastal kogusime, aitavad sel aastal seadistusele palju kaasa. Eelmisel aastal oli väga piiratud aeg autoga harjumiseks. Vahepeal on auto aerodünaamikas tehtud küll mõni muutus, aga ma ei suuda ära oodata, et saaksin taas rooli istuda,» õhkas Breen.

Soome MM-ralli peaks esialgsete plaanide kohaselt sõidetama 6.-9. augustini, kuid kuna meie põhjanaabrite juures on avalikud üritused juuli lõpuni keelatud, pole sugugi kindel, kas võidukihutamine lõikuskuu esimesel nädalavahetusel ikkagi toimub.