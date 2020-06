Venelased tõmbasid Soome koondislase alatult haneks

Nimelt ootas libero pikisilmi klubilt lepingut, mida talle ka lubati, kuid seda ei tulnud ega tulnud. Peagi juhiti tema tähelepanu asjaolule, et Kuzbassi võõrmängijate limiit on juba ammu täis ning soomlane jäeti lihtsalt pika ninaga.

«Mulle öeldi, et nad tahvad minuga jätkata. Öeldi, et ma ootaks mõned nädalad, sest enne on vaja teiste lepingutega ühele poole saada, aga seejärel pakume sinulegi kontrahti,» sõnas 27-aastane Kerminen Iltalehtile.