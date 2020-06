Armstrong ei lubaks praegu oma pojal dopingut tarvitada, aga...

«Mingi konkreetse eesmärgi nimel töötamine on kõvasti parem tunne, kui kogu aeg otseteid valida. Pealegi tunnen, et kui mina peaksin keelatud ainetega vahele jääma, öeldaksegi, et käbi ei kuku kännust kaugele,» sõnas Luke Armstrong, kui jutt dopipngu tarvitamisele läks.

Ka Lance Armstrong sõnab dokumentaalis, et kui ta poeg peaks dopinguhuvi üles näitama, siis praegu paneks tema sellele rangelt käe ette. «Kui Luke tuleks praegu, ülikoolimängijana, sellise jutuga minu juurde, et «ma tahaksin seda või toda proovida», siis ütleksin kohe, et see on halb idee. Kui ta oleks aga NFLis, siis oleks meie vestlus natukene teine. Aga praegusel hetkel poleks see seda kõike väärt.»