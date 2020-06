Rally Estonia pöördus autospordiliidu vastu kohtusse

EALi juhatuse liige Janis Kaal kinnitas Postimehele, et Rally Estonia korraldajad on EALi vastu tõepoolest kohtusse pöördunud, kuid süüdistuste sisu ta avaldama ei soostunud. «Küsimus pole liiga keeruline ja loodan, et meie kohtud töötavad kiiresti,» lausus ta.

Rally Estonia üks korraldajatest Tarmo Hõbe sõnas Delfile, et nemad vaidlustasid EALi juhatuse otsuse rahvusvahelise ralli osalustasu erakordse tõstmise kohta.

Esmaspäeval saatis Kaal EALi liikmetele kirja, kus vägikaikavedu samamoodi pikemalt lahkab. Sealt ilmneb, et Rally Estonia üks peakorraldajatest Urmo Aava nõudis aprilli alguses alaliidu juhatuse täies koosseisus tagasi astumist. See olevat üks tingimus, et vahepeal juba maha kantud Rally Estonia ikkagi toimuks.

Kuigi tegu oli sisuliselt väljapressimisega, oli alaliit nõus sellele vastu tulema, kui Aava seejuures kirjalikult kinnitaks, et juhatuse tagasiastumise korral ralli ikkagi toimub. Sellest olevat Aava aga keeldunud.

***

Postimees avaldab Kaalu mõttekoja eel Eesti Autospordi Liidu liikmetele saadetud kirja täismahus:

Mõttekoja eel ja autospordile mõeldes

Eesti autospordil on vedanud, kõvasti vedanud.

On vedanud, et on traditsioonid. On vedanud, et on inimesed, kes on panustanud süsteemi ülesehitusse ja toimimisse oma aega ja vahendeid. On vedanud, et on inimesed, kes on panustanud, et meil oleks maailmameistrid. On vedanud, et väga suur hulk inimesi teeb tööd, et oleks kasvulava uute meistrite tekkeks. Paljudel juhtudel vabatahtlikult ja tasu saamata. Alustades rahvaspordist ja lõpetades kõrgemate sarjadega.

Selle taustal on erakordselt küüniline, et kitsas erahuvi, loodud süsteemi ja võidetud saavutuste suurim kasusaaja püüab oma toiduahela kinnistamiseks Eesti autospordi liitu kaaperdada. Isikliku pikaajalise tulu tsementeerimiseks on see huvirühm ohverdanud ka siinse autospordi suursündmuse. Tähtis on võtta võim ja kindlustada seeläbi edaspidine puutumatus.

Olukorra mõistmiseks peab teadma asjaolusid. Fakte on varjatud, moonutatud ja püütud anda tegelikkusest teistsugune pilt. Aeg on asjad selgeks teha.

Mis on Eesti autospordi liit (EAL)?

EAL on liikmesklubide ühendus, mis on loodud ennekõike autospordi edendamiseks, koordineerimiseks ja liikmete ühiste huvide kaitseks. Rõhutan, ühiste huvide, mitte kellegi kitsa erahuvi kaitseks.

Mis on Estonian Autosport Events MTÜ (EAE)?

EAE on kolmele eraisikule (kellest kaks on olnud EAL-i juhatuse liikmed) kuuluv ühing, mis on korraldanud Rally Estoniat, saanud riigilt aastas 980 000 eurot toetust ja sadu tuhandeid kohalikelt omavalitsustelt.

Mis seob EAL-i ja EAE-d?