Häkkinen: Vetteli lahkumise põhjused peituvad Ferrari halvas sisekliimas

Soomlase sõnul peitub peamine põhjus ilmselt Ferrari meeskonna suhtumises neljakordsesse maailmameistrisse. «Vanus (32 - toim) ei ole probleem. Ta on endiselt noor kutt. Pigem näib mulle, et Ferrari käitumine on olnud tema jaoks suur pettumus. Ta ilmselt ei nautinud enam meeskonnas olemist ning kaotas tunde, et on üks osa tiimist,» rääkis Häkkinen podcastis F1 Nation.

Häkkineni sõnul võis sakslasele kahjuks tulla ka tema avalik kuvand. Soomlase sõnul on Vettel tegelikult suurepärane inimene, kuid meedia põhjal on temast jäänud vale pilt. Kahekordne maailmameister leiab, et sakslane ei ole end sageli piisavalt nähtavaks teinud ning oma mõtteid selgelt väljendanud. «Ma ei ütle, et ta poleks seda üldse teinud, aga ta võiks ennast rohkem avada ja rääkida, kes ta tegelikult on. Usun, et see meeldiks paljudele,» hindas Häkkinen