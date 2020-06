Prantsusmaa jalgpallilegend küsib: «miks rassismi ühiskonnast välja juurivad meetodid ei toimi?»

Olen kogunud mitu viimast päeva mõtteid, et ilmekalt kirjeldada tundeid, mida George Floydi asjatu ja traagiline surm minus tekitab. Oleks olnud liiga lihtne kirjutada selle sündmuse järel lihtsalt emotsioonist ja vihast. Kuigi need tunded on minus endiselt olemas, proovin teisiti.

Miks see kõik juhtub endiselt veel 2020. aastal? Miks need samad rassistid, kes plaksutavad vähemusgruppide esindajatele, kui nad nende toetatavat meeskonda esindavad, tänaval neid samu vähemusgruppe teotavad. Miks kõik need meetodid, mida me oleme kasutanud, et rassism ühiskonnast välja juurida, jätkuvalt ei toimi?

See kõik on läinud liiale. Me oleme jõudnud ühiskonna arengus liiga kaugele, et sellist käitumist tolereerida.

Ma ei taha kuidagi õigustada rüüstamist, vägivalda ja vara lõhkumist. See ei lahenda ühtegi probleemi ning paljud rassismi all kannatajad satuvad rüüstajate käitumise tõttu ise taas ohvriteks.

Miks te karistate inimesi, kel on samad mured ja kes kannatavad samamoodi rassismi all? Inimesi, kes on kogu elu töötanud, et toita enda perekonda ja ehitanud midagi üles. Ka nende tööviljad saavad rüüstavate protsestide käigus hävitatud. Sellisel käitumisele ei ole õigustust.

Siiski, me vaja hädasti muutust. Me nõuame muutust ja kõige tähtsam - me väärime muutust. Muudame seda, muudame seda kohe.