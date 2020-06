Uued detailid: Kimi Räikköneni lepingule pandi alus ühisel lennureisil

«Kui Kimi tuli 2017. aastal Silverstone'is kolmandaks, võttis ta mind pärast etappi enda eralennuki peale. See oli koht, kus me rääkisime tema tulevikust,» meenutas Zender. «Ütlesin talle, et kui sa enam ei taha Ferrari eest sõita või nad su teenetest loobuvad, siis võta minuga ühendust. Lubasin talle, et korraldan tema liitumise Alfa Romeoga ära,» rääkis Zehnder.