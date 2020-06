NBA suur plaan: 22 meeskonda jätkab juuli lõpust mängimist

Välja on mõeldud eriti keeruline süsteem. ESPNi teatel saaks 31. juulist alates Orlandos mängida 13 Lääne- ja 9 Idakonverentsi klubi. Esmalt peaks igaüks «põhiturniiri» - tundub, et jutumärgid on siis kohased! - lõpuni kaheksa kohtumist, seejärel tuleks vajadusel veel eraldi mängud viimaste play-off-kohtade selgitamiseks. NBA meister selguks hiljemalt 12. oktoobril ning kogu elamine ja mängimine toimuks Walt Disney keskuses.