Lõuna-Eestis toimuval DirtFishi rallil pole veel kokkuleppet ühegi WRC-tiimiga

Meedias on suurt kõlapinda saanud autospordiliidu ja Rally Estonia korraldajate vastasseis. Kaalu sõnul püütakse praegu Rally Estonia korraldajatega siseringis sasipundart lahti arutada ja asjad on avalikkuse ette jõudnud liiga vara. «Minu roll pole tõde kuulutama hakata,» ütles Kaal.

Juuli lõpus Lõuna-Eesti teedele plaanitava ralli nimisponsor DirtFish jõudis korraldajateni läbi Ott Tänaku, Kaal nende läbirääkimiste juures enda sõnul ei olnud. «Korraldame rallit oma eelarvest, seega loodame, et üritus on edukas ja toob alaliidule lisavahendeid. Nimisponsori puhul hindame rahvusvahelist kajastust, mis DirtFishiga kaasas käib,» ütles Kaal.

Kui Rally Estonia tänavuseks eelarveks oli planeeritud 2,5 miljonit eurot, siis Rally DirtFish riigilt toetust ei saanud. Kaal kinnitab, et eelarve on praegu veel lahtine. «Mis teeb ürituse korraldamise erakordselt keeruliseks on see, et me ei tea, kas saame sinna publikut lubada ja kui palju, kas väliskülalised saavad tulla jne. Oleks meil miljon eurot kasutada, oleks ralli korraldamine lust ja lillepidu,» sõnas autospordiliidu juht.