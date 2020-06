Schumacheri pere otsustas Michaeli tervisest mitte midagi rääkida

Viimati küsis meedia Michaeli kohta tema nooremalt vennalt Ralfilt. «Oleme perekonnaga otsustanud, et ei räägi Michaeli tervisest mitte midagi,» vastas Ralf Schumacher väljaandele GrandPX.

««Schumacher naasis vormel 1 sarja» kõlas lõbusalt ja me kõik naersime selle üle. See on lõbus, kuid kõigest mäng,» märkis Ralf Schumacher.