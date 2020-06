Venemaal võib toimuda tänavu rohkem kui üks F1 etapp

Põhikandidaadid topelt nädalavahetuste korraldamiseks on hetkel Saksamaa ja Itaalia. Kui Saksamaal toimuksid etapid kuulsal Hockenheimi ringrajal, siis Itaalias on võimalused veelgi suuremad ning võidusõite võidakse korraldada nii Imolas kui ka Mugellos.

Kui kumbki riikidest valmisolekut ei näita, siis kiigatakse edasi Venemaa poole, kes on juba varasemalt teatanud, et Sotšis saaks kahel nädalal kihutada küll. Samuti on õhus variant, et kaks võidusõidu nädalavahetust korraldab hoopis Bahrein.