Inglismaa meedia: Saksamaa koondise esiründaja siirdub Liverpooli asemel hoopis Chelsea'isse

Werneri praeguses lepingus on väljaostu klausel määratud 55 miljoni euro peale ja Inglismaa meedia andmetel on Chelsea otsustanud selle ka tasuda. Lisaks pakutakse mängijale 200 000 euro suurust nädalapalka.

Tegelikult on selline asjade käik üsna üllatav, kuna mõnda aega seostati sakslast hoopis Liverpooli jalgpallliklubiga, kes samuti väidetavalt Werneriga kokkuleppele jõudsid. Saksamaa koondislasest oli huvitatud veel ka Manchester United, kuid nende prioriteet on hoopis hankida Dortmundi ääremängija Jadon Sancho.

24-aastane Werner sõnas, et tal on väga hea meel mängida Frank Lampardi käe all, sest meeste nägemus tulevikust on väga sarnane. Mõlemad soovivad teha suuri tegusid Euroopas ja mängida regulaarselt Meistrite liigas.