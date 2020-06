Enden meenutas lennukis toimunud medalipidu, mis ajas stjuardessid ärevaks

60-aastane Enden on tituleeritud sportlane. Lisaks MM-tiitlile võitis ta Euroopa meistrivõistlustelt täiskomplekti medaleid - 1983. aastal pronksi, 1985. aastal kulla ja 1987. aastal hõbeda.

«Mäletan, et kui 1982. aastal maailmameistriteks tulime, oli meil ikka korralik pidu. Hotellis hakkas pihta. Me lendasime Lufthansaga läbi Frankfurdi Moskvasse. Viin valati lennukis laiali ja Gomelski pidas seal kõne,» rääkis Enden Eesti korvpalli 100. sünnipäeva artiklisarja raames antud intervjuus.

«Järsku jooksid hirmunud stjuardessid kohale ja palusid salongis laiali minna, sest lennuk lendas tugeva kalde all. Raskuskese oli läinud nii ühte äärde. Moskvasse jõudes ootas meid ees bankett ja pressikonverentsid. Järgmisel päeval lendasid kõik juba klubidesse laiali,» lausus ta.

