Soome meistriliigaga liitunud HC Tallinn loodab olla teerajaja

Eelmise aasta suvest on klubi eestvedajast peatreener Risto Lepp teinud meeletult tööd, et leida variant, kuidas saada põhjanaabrite juures jalg ukse vahele. Nii rääkiski ta oma ideest Helsingi IFK juhile Ville Leppänenile, kellega koos veebruaris ka esialgsed mõtted paberile pandi.

«Ville võttis seda väga-väga tõsiselt ning hakkas sellega ise Soome poole pealt tegelema. Esmalt ajasimegi asja ainult läbi klubide ega hakanud midagi avalikuks tegema. Kui sealt tuli lõpuks heakskiit, pöördusime mõlema riigi alaliitude poole. Ja kui Soome käsipalliliit asjast teada sai, olid nemadki asjast huvitatud,» sõnab Lepp ning lisab naljatades, et kasuks võis tulla ka fakt, et temaga sai asju ajada soome keeles. Nimelt saab Lepp ennast isegi veerandsoomlaseks pidada, kuna tema isapoolne vanaema on ingerisoomlane, kes pages sõja ajal Eestisse.